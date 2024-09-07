В Польше возле границы с Беларусью найден неизвестный объект: его анализируют спецслужбы

В польском селе Старая Каменка, недалеко от границы с Беларусью, обнаружили неизвестный объект с кириллической надписью. Его уже передали на изучение спецслужбам.

Об этом пишет PAP.

По предварительным данным, это может быть белорусский метеорологический шар. Однако окончательно, что именно это был предмет, должен определить детальный анализ специалистов.

Представитель пресс-службы полиции Подлясского воеводства Польши Конрад Карвацкий сообщил, что 7 сентября около 8 часов утра в поле возле села Старая Каменка был обнаружен неопознанный объект. Его передали польским спецслужбам для дальнейшего расследования.

Яцек Добжинский, спикер координатора польских спецслужб, подчеркнул, что обнаруженный объект с надписями кириллицей, скорее всего, является метеорологическим шаром.

"На место происшествия прибыла полиция, а также была привлечена собака-сапер. Мы проверили, что это за предмет. Все указывает на то, что это метеорологический шар", – отметил он.

Добжинский напомнил, что недавно в этом районе обнаруживали еще один метеорологический шар. Польский спикер отметил, что, вероятно, в этом районе есть их зона полета.

Напомним, 26 августа российский беспилотник Shahed предположительно вошел в воздушное пространство Польши. Польские СМИ отмечали, что беспилотник находился в небе страны примерно 33 минуты, после чего скрылся с радаров. Обследование территории потенциального падения Shahed длилось 10 дней. В конце концов, обломков российского беспилотника не обнаружили, поэтому все поиски прекратили.

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