В Польше у полицейских угнали служебный автомобиль прямо из-под носа

Автомобиль полицейских угнали, пока они проверяли другого водителя после остановки.

В польском городе Щецин 29 сентября у полицейских угнали автомобиль во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом пишет Gazeta.PL.

Событие произошло в центре Щецина, когда полицейские проводили плановую проверку задержанного водителя. Они покинули служебный автомобиль и направились к автомобилю водителя. Между тем, кто-то сел в их служебный автомобиль и уехал с места происшествия.

Полицейский автомобиль впоследствии нашли, а злоумышленника задержали.

Комиссар Анна Гембала из Главного управления муниципальной полиции в Щецине сообщила, что угонщика автомобиля удалось задержать. Им оказался 27-летний мужчина.

Как отмечает RMF24.pl, злоумышленник, немного покатавшись на полицейском автомобиле, оставил его и сел в автобус общественного транспорта. В настоящее время идет расследование.

Напомним, в Польше турист спрятался в поезде в странном месте – его освобождали спасатели.

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