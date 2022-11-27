В Польше у украинки с двумя детьми похитили почти 90 тыс. грн и сожгли их паспорта

В польском городе Гура семью из Украины ограбили, а чтобы вместо следов преступления вор сжег похищенные документы семьи.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Оказалось, что инцидент произошел ранним утром, около 4:00, когда 38-летняя украинка и двое ее сыновей 10 и 11-летнего возраста как раз собирались вернуться на родину.

Женщина заказала такси к железнодорожной станции и переносила вещи в автомобиль из квартиры. В этот момент к одному из детей подбежал молодой человек, пытавшийся вырвать из рук мальчика рюкзак. Сделать это ему не удалось и он схватил рядом сумку и убежал.

Выяснилось, что именно в той сумке были не только билеты на поезд и еда в дорогу, но деньги (2200 долларов США (81 218 грн) и 200 евро (7 689 грн)) и документы, в частности справки мальчика, который лечится от онкологической болезни.

Сразу после этого женщина обратилась в полицию. Тамошним правоохранителям удалось найти вора. Им оказался 18-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом.

Во время обыска в его доме нашли и изъяли украденные деньги. Впрочем, злоумышленник успел сжечь все документы семьи. Злоумышленника обязали появляться в уездном управлении полиции трижды в неделю для отметки о надзоре. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Потерпевшей частично восстановить утраченные документы помогли правоохранители.

Напомним, житель Ивано-Франковска украл гуманитарную помощь, предназначенную для ВСУ и переселенцев, и продавал ее на местном рынке. Мужчина соврал настоятелю церкви, сказав, что собирает продукты для украинских военных, а после получения продовольствия на почти 90 тыс. грн распорядился ими по собственному усмотрению.

Как сообщалось, в Польше беженцам из Украины, которые возвращаются на родину более чем на 30 дней, массово отменяют выплаты денежных пособий в рамках программ "500+" или "Семейный опекунский капитал".

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