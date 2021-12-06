В Польше ученик пришел в школу с бомбой: занятие было сорвано

Полиция выясняет, как в руки подростка попал неразорванный снаряд времен Второй мировой войны.

В понедельник, 6 декабря, из школы в городе Радзимин в центральной Польше пришлось эвакуировать всех учащихся и учителей из-за бомбы в гардеробе.

Как сообщает польский телеканал RMF24, учебный процесс был остановлен на несколько часов.

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Боеприпас проверили взрывотехники. Опасным предметом оказался неразорванный снаряд времен Второй мировой войны.

Источники в полиции сообщили, что бомбу в школу принес один из учеников. Пока его опрашивают полицейские, чтобы выяснить, каким образом бомба попала в его руки.

На время операции по вывозу бомбы из школы было эвакуировано около 500 человек, которых временно разместили в соседнем помещении библиотеки.

Напомним, ранее в Польше в одной из начальных школ города Ломжа 10-летняя школьница пришла на уроки пьяной. При осмотре в ее рюкзаке был найден алкоголь.

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