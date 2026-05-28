В Польше ухудшается отношение к украинцам: тревожное заявление посла

В Польше ухудшается отношение к украинцам / © Unsplash

Отношение поляков к украинцам в последнее время ухудшилось. Все это, несмотря на то, что украинцы поднимают экономику Польши уже несколько лет.

Об отношении поляков к украинцам и полномасштабной войне подробнее рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар для Радио Свобода.

Отношение поляков к украинцам сильно ухудшилось

Посол Украины в Польше Василий Боднар поделился, что нужно разделять отношение поляков к полномасштабной войне в Украине и к самим украинцам. Большинство поляков поддерживают борьбу Украины против России, кроме, скорее всего, «Конфедерации», которую возглавляет Гжегож Браун. Эта политсила выражает антиукраинские и антиевропейские лозунги.

Сравнительно отношения поляков к украинцам ситуация кардинально иная. Речь идет об украинцах в Польше.

«То есть две разные призмы. И мы это увидели как с начала войны, когда и украинцев приютили, и Украине помогали. Но уже в, например, 2025-2026 годах отношение поменялось», — говорит посол.

Настроения против украинцев в Польше усиливаются. Здесь влияют, в частности, темы исторической памяти, проблем на границе, экономические вопросы.

«На самом деле через диалог удается решать эти проблемы, но политическая ситуация и общество все равно остаются не на суперпозитивном фоне, но эти настроения, к сожалению, начинают расти во многих странах Европейского Союза», — добавил посол Василий Боднар.

Большинство польской политической элиты, правительство, президент — четко осознают и декларируют необходимость поддержки Украины. У них есть понимание, что чем больше Польша поможет Украине во время войны с РФ, тем меньше рисков того, что Россия дойдет до Польши.

Однако есть значительная часть политиков, которые считают, что Польша достаточно помогла Украине и успешно спекулируют этими темами. Так они подогревают антиукраинские настроения в Польше.

Посол подчеркивает, что отношение поляков к украинцам — тема, которую можно трактовать по-разному:

«Отношение к нации выстраивается на комплексе факторов. То есть прежде всего, если вы спросите поляка: „Поддерживаете ли вы Украину в борьбе с российской агрессией?“, большинство скажет „да“. Но если вы скажете: „Поддерживаете ли вы украинцев, которые находятся здесь и прячутся от войны, а еще ездят на дорогих машинах?“, то вы будете иметь те цифры, которые вы сейчас мне назвали», — заявил Боднар.

Эмпатия в польском обществе присутствует, но тему украинцев все чаще используют в политических гонках и лозунгах.

Последние инциденты в Польше в отношении украинцев

Напомним, в начале мая в центре польского города Радом группа мужчин напала на молодого гражданина Украины. Злоумышленники начали приставать к парню из-за иностранного акцента, оскорбляли за национальность, а впоследствии жестоко избили ногами и пытались ограбить. Пострадавший получил многочисленные травмы, ссадины и вывих плеча; нападавшие скрылись только тогда, когда вмешались прохожие.

Польская полиция задержала троих подозреваемых, а четвертого участника инцидента до сих пор разыскивают. Первый задержанный признал вину и сдал подельников, его отпустили под надзор полиции. Другой задержанный, 22-летний местный житель, отрицает свою вину, несмотря на предъявленные обвинения в нападении на национальной почве и попытке ограбления. Третьего фигуранта планируют допросить в ближайшее время.

Этот инцидент пополнил серию нападений на украинцев в Польше. В частности, подобный случай произошел в Варшаве, где группа из пяти человек жестоко избила украинских подростков с применением слезоточивого газа. В результате нападения больше всего пострадал 16-летний парень, которого госпитализировали с переломом черепа и травмами лица.

