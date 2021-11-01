В Польше украинца задержали за перевозку нелегальных мигрантов из Беларуси

В Польше украинца задержали за перевозку нелегальных мигрантов из Беларуси

В авто украинца находились трое пассажиров-нелегалов.

В Польше за перевозку нелегальных мигрантов с границы Беларуси поймали четырех человек, среди них - один украинец.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на прес-службу полиции Подлясского воеводства.

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По данным издания, задержаны водители – граждане Польши, Иордании, Вьетнама и Украины. В общей они перевозили 10 нелегальных мигрантов. Украинца, который за рулем Toyota перевозил нелегальных пассажиров, остановили в городе Бельск-Подляский. В его автомобиле находились три человека.

Как рассказали в полиции, все перевозимые люди находились в Польше незаконно. Их передали сотрудникам пограничной службы. "Водители задержаны за содействия мигрантам в незаконном пересечении границы", — отметила Елжбета Заборовская.

За воскресенье 31 октября польские пограничники зафиксировали около полутысячи попыток незаконного пересечения границы из Беларуси. 87 нарушителям границы выдали приказы покинуть территорию страны, а остальные попытки предотвратили.

Напомним, Польша продолжает бороться с миграционным кризисом, вызванным действиями режима Лукашенко. Из-за наплыва мигрантов правительство ввело чрезвычайное положение в Люблинском и Подлясском воеводствах, которое 1 октября продлило на 60 дней. Ранее парламент Польши разрешил высылать из страны мигрантов, незаконно пересекающих границу.

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