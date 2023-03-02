В Польше украинцев циничным способом обманули на огромные суммы: как действовали мошенники

В Польше от мошенников пострадали два украинца: один из них потерял 11 тысяч злотых (около 92 500 грн), другой – 9 тысяч злотых (75 670 грн).

Об этом сообщает gorzowianin.com.

Жертвами мошенников стали двое украинцев, проживающих в польском Гожуве. Злоумышленники звонят по телефону потенциальным жертвам и утверждают, что они якобы являются представителями банка и убеждают их перечислить сбережения.

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Чтобы усилить страх, они начинали диалоги с жертвами со слов: "Ваши деньги под угрозой", а затем требовали следовать указаниям, чтобы получили удаленный доступ к телефонам жертв.

"Аферист, притворявшийся работником банка, утверждал, что деньги на счете под угрозой и нужно действовать быстро. Поэтому он попросил свою жертву установить на телефон приложение для удаленного доступа к устройству", — сообщил Гжегож Ярошевич, спикер Главного управления муниципальной полиции в Гожуве.

Представитель полиции говорит, что сомнительные звонки из банка следует сразу прекращать, и советуют уточнять в банке самостоятельно информацию о своих сбережениях.

"Мошенники сопровождают вас на каждом шагу и создают впечатление профессионализма и готовности помочь. Они даже предлагают общение на нескольких языках. К сожалению, это всегда приводит к потере средств со счета. Так было и в том случае, когда мошенник снял деньги со счета", – добавил представитель полиции в Гожуве.

Напомним, в Польше женщина похитила из магазина туалетную бумагу почти на пять тысяч гривен.

Как сообщалось, в Польше задержали 21-летнего гражданина Украины, который мошенническим способом снимал чужие деньги в банкоматах по кодам BLIK. Злоумышленник сумел выманить менее 50 тыс. злотых (около $11 150).

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