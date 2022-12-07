В Польше украинцев начали обучать родному языку: как присоединиться к инициативе

Обучение бесплатное.
В Польше запустили курс украинского языка для украинцев, которые говорят по-русски и хотят перейти на родной язык.
Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
Обучение проходит как онлайн, так и в традиционном формате. Для желающих подготовили учебные материалы, а также специальные задания, которые помогут преодолеть языковой барьер. Самые активные получат награды.
Также можно будет поучаствовать в вебинарах и разговорных клубах в Варшаве и Люблине. Участие в занятиях является бесплатным.
Чтобы присоединиться к "спикинг клабам", нужно заполнить регистрационную форму.
Во время встреч будут говорить о способах преодоления языкового барьера, наиболее распространенных ошибках, которые делают при переходе на украинский язык, будут обсуждать украинскую музыку, кино, книги и украинский YouTube, а также шутить на украинском.
"Темы встреч предварительно очерчивают организаторы, впрочем, общение в дружеском кругу происходит согласно инициативе участников", — говорится в сообщении.
В общей сложности обучение длится в течение 28 дней, и благодаря курсу уже более 50 тысяч человек перешли на украинский язык.
Напомним, в Польше разгорелась дискуссия по поводу языка, на котором говорят украинские беженцы, поскольку там убеждены, что после того, как украинские дети вернутся на родину, важно отстроить Украину на родном языке. В Польше возмущены тем, что некоторые украинцы говорят на языке оккупанта, и даже предлагали научить их родному языку.
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