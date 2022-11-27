В Польше украинцы все активнее берут кредиты: какая сумма и зачем оформляют ипотеку

В Польше украинцы все чаще берут кредиты – больше всего на жилье.

Об этом свидетельствуют данные исследования InfoKredit, пишет Inpoland.

По состоянию на конец сентября 2022 года украинцы взяли кредитов в Польше на 6,34 млрд злотых. В конце 2018 года было 1,63 млрд. злотых. Размер всех кредитов в польских банках достигает 778 млрд злотых, поэтому на украинскую часть приходится лишь 0,8%.

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Эксперты объясняют, что подобная тенденция не связана с переездом украинцев после начала полномасштабного вторжения. Беженцы просто увеличили сумму кредитов.

Больше всего украинцы в Польше оформляют жилищные кредиты. Их стоимость составила 4 миллиарда 876 миллионов злотых, то есть 77% всех оформленных украинцами кредитов.

Кредиты наличными составляют 18% (1,16 млрд злотых). Стоимость кредитных карт граждан Украины — 107 млн злотых, что достигает 1,7% всех кредитных обязательств перед польскими банками.

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Согласно данным, на конец сентября количество застрахованных в ZUS лиц с гражданством Украины достигало 744,4 тысячи человек. По последним данным, номер PESEL уже есть в около 1,5 млн человек из Украины.

В Министерстве семьи и социальной политики Польши отчитываются, что в их стране около 700 тысяч украинских беженцев уже нашли работу. Таким образом, банки Польши имеют более 1 млн украинских клиентов.

Как сообщалось, украинские беженцы все активнее открывают собственный бизнес в Польше — за 8 месяцев их стало больше более 2 тысяч. Украинские предприниматели чаще всего организуют деятельность в ИТ-сфере, логистике, индустрии красоты.

Как показал опрос Gremi Personal, у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

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