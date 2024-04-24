В Польше украинцы заблокировали паспортный сервис: что об этом известно

В Польше украинцы заблокировали паспортный сервис с требованием предоставить паспорта. Люди получили сообщение, что документ готов, однако, когда за ним пришли, выдавать их отказались.

Об этом рассказал специалист по делам легализации пребывания и работы иностранцев в Польше Евгений Семеняко.

“Здесь происходит ужас. К примеру, сегодня люди приезжают забирать документы, они получили смс, что документ готов. Например, вчера это (информация о приостановлении консульских услуг – ред.) появилось только в 10 утра, люди приехали на 7, на 9 утра, они уже там стоят забрать документы. И в 9 все было хорошо, в 10 людям говорит, что "мы вам документы не выдадим, делайте, что хотите, до свидания"... Конечно, что люди возмущены, люди заплатили деньги, люди не могут получить свой паспорт, свои документы, за которые они заплатили”, – рассказал Евгений Семеняка.

Из-за этого произошли огромные стычки. Украинцы вызвали полицию, но помочь и не может.

"Работники, от них мало что зависит, им также был постфактум уведомлен", — подчеркнул Семеняка.

Напомним, что в Украине приняли новый мобилизационный законопроект, который вступит в силу 18 мая 2024 года. В рамках этого документа мужчины призывного возраста смогут только оформлять документы для возвращения в Украину.

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