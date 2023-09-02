В Польше украинец два дня пролежал в парке и никто ему не помог: что произошло

В столице Польши в Варшаве в одном из парков украинец пролежал два дня. Ему помогли работники муниципального караула.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Польские журналисты утверждают, что гражданин Украины два дня пролежал в одном из городских парков. За это время ему никто не помог. Лишь впоследствии прохожие обратились к работникам муниципального караула с сообщением о мужчине. Как оказалось, пьяный мужчина лежал там два дня.

"Полицейские обнаружили мужчину, от которого исходил сильный запах алкоголя. Мужчина представился гражданином Украины. Охранники, опасаясь, что он может находиться в опасном для жизни состоянии, вызвали скорую помощь", — сообщают в городском карауле.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи осмотрели украинца. Они сообщили, что его здоровью и жизни ничего не угрожает. Установить его данные не удалось, поэтому нетрезвого мужчину доставили в столичный Центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Польше в ДТП погибли 3 украинца, в том числе 16-летний юноша.

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