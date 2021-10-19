В Польше украинец перевозил нелегалов и попал в ДТП: мужчина задержан

Авария произошла на 122 км автомагистрали А2 за развязкой Бук (Великопольское воеводство).
В Польше произошла авария с участием микроавтобуса с чешскими регистрационными номерами, в котором нелегальные мигранты путешествовали к западной границе страны. Транспортное средство использовалось для доставки товаров и не было приспособлено для перевозки людей.
Об этом сообщает RMF24.
"Внутри было 15 иностранцев, не имеющих документов", — сказал представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк.
Отмечается, что в автобусе перевозили преимущественно граждан Ирака и Турции. Все они хотели попасть в Германию. Мигранты были плотно размещены в грузовом пространстве автомобиля. Четырех травмированных в результате аварии госпитализировали с травмами головы, ног и груди.
Сейчас на месте аварии находятся 12 человек, которые путешествовали на автобусе. Детей среди них нет.
Водитель автобуса скрылся с места ДТП, но был задержан. Он гражданин Украины. Продолжаются поиски еще одного человека.
Напомним:
- В Польше в воскресенье, 17 октября, вблизи села Радзивиллув в гмине Пуща-Марьянская задержали украинца, перевозившего нелегальных мигрантов из Ирака. Украинец вез нелегалов в машине курьерской компании.
- Между тем поляки вышли на улицы из-за нового закона, разрешающего депортацию беженцев. Тысячи людей в Варшаве и Кракове решили встать на защиту мигрантов, которые сейчас застряли на польско-белорусской границе. Участники акции называют недавно принятый закон, который позволяет чиновникам произвольно отказывать просителям убежища, — жестоким.