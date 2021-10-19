В Польше украинец перевозил нелегалов и попал в ДТП: мужчина задержан

В Польше украинец перевозил нелегалов и попал в ДТП: мужчина задержан

Авария произошла на 122 км автомагистрали А2 за развязкой Бук (Великопольское воеводство).

В Польше произошла авария с участием микроавтобуса с чешскими регистрационными номерами, в котором нелегальные мигранты путешествовали к западной границе страны. Транспортное средство использовалось для доставки товаров и не было приспособлено для перевозки людей.

Об этом сообщает RMF24.

"Внутри было 15 иностранцев, не имеющих документов", — сказал представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк.

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Отмечается, что в автобусе перевозили преимущественно граждан Ирака и Турции. Все они хотели попасть в Германию. Мигранты были плотно размещены в грузовом пространстве автомобиля. Четырех травмированных в результате аварии госпитализировали с травмами головы, ног и груди.

Сейчас на месте аварии находятся 12 человек, которые путешествовали на автобусе. Детей среди них нет.

Водитель автобуса скрылся с места ДТП, но был задержан. Он гражданин Украины. Продолжаются поиски еще одного человека.

Напомним:

В Польше в воскресенье, 17 октября, вблизи села Радзивиллув в гмине Пуща-Марьянская задержали украинца , перевозившего нелегальных мигрантов из Ирака. Украинец вез нелегалов в машине курьерской компании.

, перевозившего нелегальных мигрантов из Ирака. Украинец вез нелегалов в машине курьерской компании. Между тем поляки вышли на улицы из-за нового закона, разрешающего депортацию беженцев. Тысячи людей в Варшаве и Кракове решили встать на защиту мигрантов, которые сейчас застряли на польско-белорусской границе. Участники акции называют недавно принятый закон, который позволяет чиновникам произвольно отказывать просителям убежища, — жестоким.

Новости недели: в Польше тысячи людей вышли на улицы, разъяренные своей властью

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