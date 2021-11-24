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В Польше украинец предлагал полицейским взятку за езду в пьяном состоянии: ему грозит до восьми лет тюрьмы

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В Польше украинец предлагал полицейским взятку за езду в пьяном состоянии: ему грозит до восьми лет тюрьмы

pixabay.com

При осмотре в крови гражданина обнаружили 1,3 промилле спирта.

В Польше правоохранители задержали украинца, управлявшего автомобилем Volkswagen в состоянии опьянения.

Об этом пишет издание In Poland.

Как стало известно, на одной из улиц города Млава внимание полицейских привлек водитель легковушки. Когда копы остановили 25-летнего шофера, выяснилось, что он находится в нетрезвом состоянии. Медосмотр впоследствии показал, что в крови украинца было 1,3 промилле спирта.

В ходе разбирательств также стало известно, что мужчина недавно пересек границу и не закрылся на карантин. Чтобы избежать наказания, правоохранителям он предложил взятку.

Украинца задержали и доставили в местное отделение полиции. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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