В Польше украинец предлагал полицейским взятку за езду в пьяном состоянии: ему грозит до восьми лет тюрьмы

При осмотре в крови гражданина обнаружили 1,3 промилле спирта.
В Польше правоохранители задержали украинца, управлявшего автомобилем Volkswagen в состоянии опьянения.
Об этом пишет издание In Poland.
Как стало известно, на одной из улиц города Млава внимание полицейских привлек водитель легковушки. Когда копы остановили 25-летнего шофера, выяснилось, что он находится в нетрезвом состоянии. Медосмотр впоследствии показал, что в крови украинца было 1,3 промилле спирта.
В ходе разбирательств также стало известно, что мужчина недавно пересек границу и не закрылся на карантин. Чтобы избежать наказания, правоохранителям он предложил взятку.
Украинца задержали и доставили в местное отделение полиции. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Читайте также:
- Вытащил на улицу и хотел изнасиловать: на Волыни 84-летняя бабушка отбилась от нападающего.
- В Днепре нашли мертвым парня, который уехал на рыбалку и загадочно скрылся.
- Сливали горючее с припаркованных автомобилей: в Киеве задержаны вероятные воры.