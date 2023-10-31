В Польше украинец из-за побега от пограничников может сесть в тюрьму на 10 лет

В Польше задержан 26-летний гражданин Украины, перевозивший нелегальных мигрантов. После того, как его заметили пограничники, он убегал и угрожал им ножом.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

В Польше 26-летний украинец занимался перевозкой мигрантов. Когда его остановили – он начал убегать и угрожал пограничникам ножом.

Представитель Надоджанского отдела Пограничной службы, подполковник Павел Бискупик сообщил, что 26-летний украинец был взят под стражу. Ему предъявлены обвинения в организации контрабанды людей и нападении на сотрудников Пограничной службы. Ему грозит 10 лет лишения свободы.

"26-летнему водителю также предъявлены обвинения в том, что он не остановился для проверки на дороге и управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. По решению суда ближайшие три месяца он проведет под временным арестом", — говорится в сообщении.

Известно, что украинец перевозил мигрантов, которым удалось бежать в Германию. Их сейчас разыскивают.

Напомним, в Польше продолжается резонансное расследование в отношении двух граждан Украины, у которых на балконе нашли остатки младенца.

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