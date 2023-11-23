В Польше украинец убил жену и двух дочерей и пять дней жил с телами своих жертв

В небольшом польском городке Пущиково возле Познани 42-летний украинец Сергей Т. убил свою 29-летнюю жену Юлию и двух маленьких дочерей в возрасте 4 и 1,5 года, а затем жил в одном доме с телами пять дней, пока не сдался полиции.

Об этом сообщает польское издание Fakt.

Сергей Т. из Пущикова был известным поваром до того, как убил своих близких. Он приехал из Украины работать в лучших ресторанах. Его карьера развалилась, когда он начал пить.

В свое время он рассказывал, что мечтал работать поваром с детства, когда постоянно помогал бабушке на кухне.

Убийца был хорошим поваром

После школы он уехал в Москву учиться поварскому ремеслу у мастеров. В 22 года Сергей Т. стал шеф-поваром и работал в элитных ресторанах Москвы. Его карьера развивалась.

До выезда в Польшу работал в ресторане в украинском Казатине. Там он встретил Юлю и влюбился.

В 2018 году Сергей приехал в Польшу и устроился на работу в эксклюзивный ресторан. Через год после приезда в Сергей присоединилась его жена Юлия. В Польше родились их дочери Дарья и Мария, которых в семье называли Даша и Маша. С супругами также жил сын Юлии от предыдущих отношений.

Они арендовали небольшой дом вблизи Познани. Казалось, они проживут счастливую жизнь в маленьком городке Пущиково.

Сергей работал, Юля занималась домом и детьми. Девочки ходили в детсад, 11-летний сын Юли – в соседнюю школу. Идиллия, наверное, продолжалась бы, если бы не алкоголь. 42-летний мужчина все чаще заглядывал в рюмку. Впоследствии он потерял работу, накопил долги, а дома разгорелись ссоры.

“Ссорился с женой, которая упрекала его в том, что он злоупотребляет алкоголем, имеет долги и не работает. После одной из таких ссор он решил убить свою жену”, — рассказал после допроса задержанного спикер Познанской прокуратуры Лукаш Вавжиняк.

Не хотел убивать детей

13 ноября, когда его жена с детьми уже спали, он поднялся вверх, обхватил руками шею 29-летней Юлии и держал ее, пока она не перестала дышать. Он не хотел убивать детей, но когда дочки проснулись, задушил сначала одну, а затем и другую девочку.

Выжил всего 11-летний сын Юлии. Мальчик спал в другой комнате. На следующий день отчим рассказал, что его сестры и мама больны ководом и лежат в больнице, а комнаты на первом этаже стерилизуют и его туда не пускают. На самом деле за дверью находились тела женщины и ее дочерей. Так продолжалось пять дней.

Лишь мать Юлии, которая расспрашивала о дочери и внуках, заставила убийцу признаться в содеянном. Он отправился в торговый центр в Познани. Взял с собой сына Юлии. По дороге он сказал ему, что его мать и сестры мертвы. А потом обратился к охраннику и признался в тройном убийстве. "Мужчину сразу задержали, полиция выехала по указанному адресу", — говорит прокурор Вавжиняк.

В прокуратуре Сергей Т. свою вину признал. Ему инкриминировали три убийства с прямым умыслом. "На допросе он был спокоен, но только в конце, когда прокурор спросил, не жалеет ли он о совершенном, расплакался", — рассказывает Вавжиняк.

За тройное убийство 42-летнему грозит пожизненное заключение. 11-летнего пасынка Сергея взяла на попечение его бабушка, мать убитой Юлии, которая уже приехала в Польшу из Украины.

Напомним, ранее в полиции города Киева установили, что 43-летняя жительница столицы, разыскиваемая как пропавшая без вести, была убита. Убийство было совершено на почве ревности.

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