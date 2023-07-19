В Польше украинец устроил погоню с полицией и насмерть сбил 21-летнюю девушку: фото

У гражданина Украины было два запрета на управление автомобилем.

В Польше 19 июля произошло смертельное ДТП: нетрезвый украинец, убегая от полиции, насмерть сбил случайную прохожую. Его задержали, но не смогли допросить, поскольку мужчина был очень пьян.

Об этом пишет Polsat News.

Трагическая авария произошла в среду утром в городе Легница. Сотрудники городского отделения полиции получили сообщение о том, что по улице Велогорской едет мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Ford Focus. Патруль выехал на место и обнаружил автомобиль.

Когда стражи порядка включили световые и звуковые сигналы, чтобы остановить водителя для проверки, мужчина начал убегать.

"Водитель, пренебрегая правилами дорожного движения, дерзко въехал в усадьбу Сенкевичей", — сообщили в полиции.

Там он не справился с управлением и сбил 21-летнюю девушку. Ее пытались реанимировать, однако потерпевшая скончалась.

ДТП в Польше. Фото: KMP Legnica

Когда водитель прошел проверку на алкотестере, у него обнаружили более двух процентов алкоголя в крови. Кроме того, после проверки 24-летнего водителя в информационных системах полиции выяснилось, что у него два активных запрета на вождение.

Подозреваемый является украинцем, который ехал с двумя пассажирами, а также украинцами. У водителя есть два запрета на управление автомобилем.

"Мы должны собрать доказательства, чтобы допросить его как подозреваемого", — сказала пресс-секретарь прокуратуры и отметила, что 24-летний парень ответит на вопросы прокурора только после того, как протрезвеет.

Украинца задержали. Фото: KMP Legnica

За совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, в Польше арестовали мать и ее детей, которые "не давали жить соседям" и придумывали разные издевательства.

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