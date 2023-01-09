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В Польше украинец в легковушке нелегально провез 12 турок через границу (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Польше украинец в легковушке нелегально провез 12 турок через границу (фото)

Водитель-украинец был задержан и помещен под стражу сроком на три месяца.

Правоохранители Польши задержали украинца, незаконно привезшего 12 граждан Турции в легковом автомобиле.

Об этом сообщается на странице подразделения Карпатской пограничной службы Польши.

"Сотрудники отдела оперативной безопасности Карпатской пограничной службы провели осмотр Ford S Max с польскими регистрационными номерами. В результате внутри машины были обнаружены водитель (гражданин Украины) и 12 граждан Турции", – говорится в сообщении.

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Граждан Турции задержали в связи с нарушением условий въезда и пребывания на территории Польши. Ни один из них не имел визы для въезда и пребывания в этой стране. Кроме того, иностранцы незаконно пересекли границу из Словакии в Польшу вопреки действующим правилам.

Установлено, что иностранцы прибыли воздушным транспортом из Турции в Сербию, а затем пешком добрались до Венгрии. Там они сели в автомобиль, которым через Словакию доехали в Польшу, где их задержали. Как оказалось, турки направлялись в Германию. Им запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны на три года.

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Водитель-украинец был задержан "по обоснованному подозрению в совершении преступления, заключающегося в организации незаконного пересечения границы Республики Польша другими лицами". Его заключили под стражу сроком на три месяца.

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Напомним, что в аэропорту Польши украинка устроила скандал и набросилась на полицейских. Женщина возмутилась, что Wi-Fi плохо работал в зале ожидания.

Также сообщалось, что в Польше нашли 13-летнюю украинку, которая была пьяной и под "легкими" наркотиками.

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Дата публикации
Просмотры
1090
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