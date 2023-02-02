В Польше украинец, заметив пограничников, бросил свой автомобиль и скрылся в лесу: что произошло

Вблизи села Оженна Ясельского уезда Подкарпатского воеводства Польши в среду, 1 февраля, задержали украинца, который в автомобиле перевозил трех нелегальных мигрантов — граждан Афганистана и Турции.

Об этом сообщила польская пограничная служба.

Польские пограничники заметили автомобиль Audi на чешской регистрации и решили проверить у водителя документы. Когда правоохранители приказали водителю авто остановиться, тот начал убегать. На место происшествия вызвали подкрепление.

Впоследствии авто обнаружили на трассе без водителя. Выяснилось, что 28-летний украинец покинул транспорт и скрылся в лесу, однако был задержан. В автомобиле находились только граждане Турции и Афганистана в возрасте 16-35 лет. Самый молодой незаконный мигрант признался, что заплатил "курьеру" 6500 евро, чтобы добраться до западной Европы.

Фото: bieszczadzki.strazgraniczna.pl

"Гражданин Украины был обвинен в организации незаконного пересечения границы, в чем он признал себя виновным и добровольно согласился на приговор в виде 12 месяцев лишения свободы условно с отсрочкой на 2 года. Он также будет обязан вернуться на родину", — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше украинец откусил женщине кусок уха и украл ее автомобиль.

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