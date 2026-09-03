В Польше украинец бегал голым по улицам и избил полицейского: ему грозит неожиданное наказание

В Польше задержали агрессивного украинца / © Associated Press

Реклама

В Польше 18-летний украинец устроил беспорядки: он отказался выполнить приказ правоохранителей и ударил одного из полицейских. Теперь его могут депортировать из страны.

Об этом пишет onet.pl.

Реклама

В ночь с 29 на 30 августа в городе Катовице, в районе Шопенице, произошел громкий инцидент. В полицию поступило сообщение о том, что на улице находится голый мужчина, громко кричащий.

Реклама

Когда прибыл патруль, мужчина лежал на дороге. Увидев офицеров, он встал, стал вести себя агрессивно и отказался выполнять их команды.

На видео видно, как полицейские приказывают мужчине лечь на землю. Полицейские пытаются его усмирить, используя дубинки. В какой-то момент 18-летний парень бьет одного из офицеров кулаком по лицу.

В конце концов, офицерам удалось усмирить мужчину. Известно, что во время операции они также применили слезоточивый газ. В связи с его состоянием задержанного сначала доставили в больницу. Только после прохождения обследований его перевели в следственный изолятор полиции.

Полиция установила, что это был 18-летний гражданин Украины, легально проживавший в Польше. Во время допроса он сообщил правоохранителям, что находился под воздействием наркотиков.

Реклама

После ареста мужчине было предъявлено обвинение в посягательстве на физическую неприкосновенность государственного служащего, и он признал себя виновным по предъявленным обвинениям. Его также оштрафовали за проступки, в частности за непристойное поведение.

Однако дело может и не закончиться уголовным обвинением. Полиция Катовице направила запрос в Пограничную службу о выдворении 18-летнего юноши из Польши. Решение пока не принято.

Новости партнеров

Новости партнеров