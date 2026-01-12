В Польше украинец спас двух детей, которые провалились под лед

Лед / © Pixabay

В Польше украинец бросился спасать двух 9-летних девочек, которые провалились под лед на Быдгощском канале. Благодаря его решительным действиям трагедию удалось предотвратить.

Об этом сообщила местная полиция Быдгоща и представители городской власти, пишет издание Inpoland.

Инцидент произошел в субботу, 10 января, около 11:20 утра. В полицию поступило сообщение о двух детях, застрявших на льду возле пятого шлюза на Быдгощском канале вблизи улицы Czarnej Drogi. По информации правоохранителей, 9-летние сестры играли на замерзшем канале, когда вдруг лед под ними треснул и дети провалились в ледяную воду.

Очевидцем происшествия стал Александр, который находился рядом на мосту. Мужчина сразу бросился на помощь. Он увидел, как сначала под лед провалилась одна девочка, а через несколько секунд — вторая. Александр пробежал по береговой тропе, чтобы найти наиболее безопасный доступ к детям.

На другой стороне канала он заметил пожилого мужчину и позвал его на помощь. Вместе они нашли длинную ветку, которую протянули девочкам, чтобы те могли ухватиться. Девочки находились в воде по шею. Пожилой мужчина также дал свой шарф, которым они помогли спасать детей.

Александр родом из Славянска и проживает в Быдгоще с начала полномасштабной войны в Украине. В Украине он служил в полиции в звании майора, а сейчас работает в Польше водителем грузовика.

За проявленное мужество украинца пригласили в городской совет Быдгоща. Председатель Комитета безопасности Марек Еленевский организовал встречу Александра с мэром города Рафалом Бруским, чтобы отметить его героический поступок.

