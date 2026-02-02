В Польше украинец задушил 14-летнюю девочку с Ровненщины: детали преступления

Задержанный злоумышленник / Telegram-канал «Твое Ровно»

В Польше 14-летнюю девочку с Ровненщины задушил 24-летний украинец.

Об этом сообщает Polskie Radio dla Ukrainy.

Трагедия произошла в городе Кемпно Великопольского воеводства.

Девушку в четверг, 29 января, нашли на полу в съемной квартире. Спасатели пытались реанимировать ребенка, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Мать девушки в тот момент находилась на работе. Соседи сообщили владелице квартиры, поскольку из дома лилась вода и текла на нижний этаж. Квартира была закрыта на ключ.

При осмотре тела сначала не было обнаружено никаких видимых телесных повреждений. Однако впоследствии медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. По результатам вскрытия причиной смерти девочки стало удушение.

«Подтверждаем, что в связи с этим делом задержан 24-летний гражданин Украины», — сказала представитель полиции города Кемпно Анита Виленга.

Ему уже официально предъявлены обвинения в убийстве. Мужчине грозит от 10 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Правоохранители продолжают следственные действия, чтобы установить мотивы и все детали преступления.

По информации «Суспильного», погибшая девушка родом из города Здолбунов Ровненской области. Как добавляют местные ровенские паблики, мужчина признался в содеянном и сказал, что задушил ее во время ссоры.

