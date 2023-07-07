В Польше украинка потеряла руку и теперь может оказаться за решеткой: детали происшествия

Украинка устроила ДТП и теперь может сесть за решетку.

В Польше пьяная украинка устроила ДТП, в результате которого потеряла руку. Кроме того, ей грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает местная полиция города Гнезно Великопольского воеводства, где произошла авария.

По словам польских правоохранителей, 36-летняя гражданка Украины за рулем Mercedes Benz ехала по центру города. На участке с круговым движением она проигнорировала правила дорожного движения и поехала прямо. Машина влетела в островок безопасности, снесла несколько дорожных знаков, а затем опрокинулась на крышу.

Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Пьяная украинка нарушила ПДД и устроила ДТП / Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Водительница с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

Однако женщина была в машине не одна. Вместе с ней ехал 26-летний грузин. С мужчиной ничего не произошло. Однако его доставили в отдел полиции для установления обстоятельств ДТП. Он провел ночь в изоляторе.

По информации Fakt.pl, женщина за рулем автомобиля была совершенно пьяна. В организме Натальи М. обнаружили 2,3 промилле алкоголя. Травмы, полученные украинкой, не дадут ей забыть об аварии на всю жизнь. Она потеряла левую руку. Конечность ампутировали примерно на высоте плеча.

Это не единственные последствия. Женщина уже лишилась водительских прав на 3 года, ей также грозит тюремное заключение.

Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Теперь ей грозит тюремное заключение. / Фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Ранее сообщалось, что в Польше задержан 20-летний подозреваемый в убийстве украинца.

Читайте также: