В Польше украинский блогер унижал бездомных: как отреагировала Сеть

Бездомный

Украинский инфлюэнсер унижал бездомных в Щецине (Польша), предлагая им алкоголь и сигареты. Кадры он публиковал в Сети, нарвавшись на хейт со стороны пользователей.

Об этом пишет inPoland.

Детали инцидента

Молодой человек разместил на странице в Instagram видео, на котором он разбрасывает сигареты на улицах Щецина. Таким образом он «угощал» ими попросивших его бездомных. Также он якобы раздавал им бутылки с алкоголем.

«Видео вызвало большое возмущение пользователей. Эксперты единогласны в своих оценках: это патостриминг. Подобные видео имеют целью расширить свою аудиторию и обрести популярность на основе страданий или болезней других людей», — говорится в материале.

Пользователи считают, что следует ввести правовые нормы по прекращению публикации такого контента. Пока эффективным инструментом являются жалобы на платформах, где он был опубликован, включая YouTube, Instagram, TikTok и Facebook.

После шквала негативных реакций и внимание со щецинского депутата украинец удалил видео.

