В Польше украинский блогер унижал бездомных: как отреагировала Сеть
Опубликованные кадры, на которых зафиксированы издевательства над бездомными, повлекли за собой волну возмущения среди людей.
Украинский инфлюэнсер унижал бездомных в Щецине (Польша), предлагая им алкоголь и сигареты. Кадры он публиковал в Сети, нарвавшись на хейт со стороны пользователей.
Об этом пишет inPoland.
Детали инцидента
Молодой человек разместил на странице в Instagram видео, на котором он разбрасывает сигареты на улицах Щецина. Таким образом он «угощал» ими попросивших его бездомных. Также он якобы раздавал им бутылки с алкоголем.
«Видео вызвало большое возмущение пользователей. Эксперты единогласны в своих оценках: это патостриминг. Подобные видео имеют целью расширить свою аудиторию и обрести популярность на основе страданий или болезней других людей», — говорится в материале.
Пользователи считают, что следует ввести правовые нормы по прекращению публикации такого контента. Пока эффективным инструментом являются жалобы на платформах, где он был опубликован, включая YouTube, Instagram, TikTok и Facebook.
После шквала негативных реакций и внимание со щецинского депутата украинец удалил видео.
Раньше мы рассказывали историю о мужчине, который был бездомным, а стал миллионером.
Речь идет о Майкле Брэндоне Поупе из Лас-Вегаса. Он прошел путь от бездомного к успешному предпринимателю, который зарабатывает сотни тысяч долларов в год. Это пример невероятной стойкости.
Примечательно, что 26 лет молодой человек без высшего образования кардинально изменил свою жизнь. Более того, он обеспечил будущее для своей семьи, которая в свое время потеряла все.