В Польше украинский дальнобойщик сбил полицейского перед пунктом пропуска с Беларусью

Офицер был доставлен в больницу.
В польском городе Стыржинце водитель грузовика, гражданин Украины, сбил полицейского, регулировавшего движение в конце очереди грузовиков, стоявших перед пунктом пропуска с Беларусью.
Об этом сообщает InPoland.
"Двигаясь в сторону Мендзыжець-Подляского, водитель грузовика Renault сбил регулировавшего там движение полицейского. Офицер находился в конце очереди грузовиков, стоявших перед грузовым переходом с Беларусью в Коросщине. 70-летний гражданин Украины, который был за рулем, не сдержался дистанции, когда обходил сторону офицера", — говорится в заявлении полиции.
По словам Барбары Салчинской-Пырхлы из Главного управления полиции в Бялой Подляске, у полицейского был фонарик и световозвращающий жилет. Водитель грузовика был трезв.
Полицейский получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, в Польше в тяжелое ДТП попали два автобуса с украинцами: много пострадавших.
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