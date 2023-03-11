В Польше украинский дальнобойщик сбил полицейского перед пунктом пропуска с Беларусью

В польском городе Стыржинце водитель грузовика, гражданин Украины, сбил полицейского, регулировавшего движение в конце очереди грузовиков, стоявших перед пунктом пропуска с Беларусью.

Об этом сообщает InPoland.

"Двигаясь в сторону Мендзыжець-Подляского, водитель грузовика Renault сбил регулировавшего там движение полицейского. Офицер находился в конце очереди грузовиков, стоявших перед грузовым переходом с Беларусью в Коросщине. 70-летний гражданин Украины, который был за рулем, не сдержался дистанции, когда обходил сторону офицера", — говорится в заявлении полиции.

По словам Барбары Салчинской-Пырхлы из Главного управления полиции в Бялой Подляске, у полицейского был фонарик и световозвращающий жилет. Водитель грузовика был трезв.

Полицейский получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, в Польше в тяжелое ДТП попали два автобуса с украинцами: много пострадавших.

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