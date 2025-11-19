В Польше украинского водителя оштрафовали более 362 тыс. грн: что он нарушил

Полиция Польши / © depositphotos.com

В Гданьске задержан 22-летний гражданин Украины, который пытался скрыться от дорожной полиции после превышения скорости. Общая сумма штрафов составила 31 500 злотых (более 362 тыс. грн), также водителю насчитали 210 штрафных баллов, запретили вождение авто и обязали внести 5 000 злотых залога.

Об этом сообщает Policja.PL.

Инцидент произошел 16 ноября. Патрульные зафиксировали, что Audi двигалось по проспекту Звиценства со значительным превышением — на 58 км/ч. Когда полицейские подали сигнал об остановке, водитель нажал газ и начал убегать.

Преследование проходило по нескольким улицам Гданьска и завершилось на трассе S7, где беглеца задержали. Проверка на алкоголь и наркотики не выявила нарушений, однако полицейская база данных показала, что в сентябре он уже игнорировал требование остановиться на трассе S6.

На следующий день украинцу предъявили два уголовных обвинения - за отказ выполнить приказ полиции об остановке. До завершения следствия он будет находиться под наблюдением стражей порядка и не будет иметь права управлять автомобилем.

В главном управлении полиции в Гданьске отметили, что неостановка для проверки на дороге карается тюремным заключением сроком на 5 лет.

