ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

В Польше украинцы кричали, что готовят теракт, и имитировали расстрел: всё закончилось неожиданно

После громкого скандала, устроенного двумя украинцами, польская полиция депортировала их на родину.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Польше задержали двух украинцев

В Польше задержали двух украинцев / © Associated Press

В Польше задержали двух молодых украинцев, которые кричали с балкона, что у них есть бомба, и целились из «пистолета» в случайных прохожих.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

В пятницу, 13 ноября, днём на улице Валонской в вроцлавском пригороде Олавском двое молодых мужчин вышли на балкон одной из квартир и начали кричать, что они террористы, а в квартире находится взрывное устройство. Однако это ещё не всё — они направляли на случайных прохожих предмет, похожий на огнестрельное оружие, делая вид, будто стреляют в них.

Как сообщает полиция Вроцлава, мужчины вели себя очень агрессивно. Они выкрикивали в адрес людей угрозы на национальной почве и публично одобряли недавние трагические события в Кракове.

На место происшествия немедленно были направлены пожарные и подразделения полиции по предупреждению правонарушений. Правоохранители быстро приступили к действиям и задержали нападавших. Ими оказались двое граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет. Оружие, из которого они целились в людей, оказалось лишь репликой, а сообщение о заминировании — ложным.

Для обоих подростков эта выходка закончилась мгновенно. Им были предъявлены обвинения в ложной тревоге, публичном одобрении преступления и угрозах на национальной почве. Однако польские власти не стали дожидаться судебного разбирательства. Сразу после допроса мужчин передали Пограничной службе, а в субботу вечером их депортировали в Украину.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie