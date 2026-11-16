В Польше украинцы кричали, что готовят теракт, и имитировали расстрел: всё закончилось неожиданно

В Польше задержали двух украинцев / © Associated Press

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В Польше задержали двух молодых украинцев, которые кричали с балкона, что у них есть бомба, и целились из «пистолета» в случайных прохожих.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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В пятницу, 13 ноября, днём на улице Валонской в вроцлавском пригороде Олавском двое молодых мужчин вышли на балкон одной из квартир и начали кричать, что они террористы, а в квартире находится взрывное устройство. Однако это ещё не всё — они направляли на случайных прохожих предмет, похожий на огнестрельное оружие, делая вид, будто стреляют в них.

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Как сообщает полиция Вроцлава, мужчины вели себя очень агрессивно. Они выкрикивали в адрес людей угрозы на национальной почве и публично одобряли недавние трагические события в Кракове.

На место происшествия немедленно были направлены пожарные и подразделения полиции по предупреждению правонарушений. Правоохранители быстро приступили к действиям и задержали нападавших. Ими оказались двое граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет. Оружие, из которого они целились в людей, оказалось лишь репликой, а сообщение о заминировании — ложным.

Для обоих подростков эта выходка закончилась мгновенно. Им были предъявлены обвинения в ложной тревоге, публичном одобрении преступления и угрозах на национальной почве. Однако польские власти не стали дожидаться судебного разбирательства. Сразу после допроса мужчин передали Пограничной службе, а в субботу вечером их депортировали в Украину.

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