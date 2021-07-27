В Польше умер еще один украинец из автобуса, в который въехала пьяная водитель

В Польше умер еще один украинец из автобуса, в который въехала пьяная водитель

Трое других пострадавших находятся в больнице.

В Польше увеличилось количество погибших в результате ДТП, в которое попал автобус с украинцами. Скончался в больнице еще один украинец, который стал второй жертвой аварии.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше.

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"К сожалению, двое граждан Украины погибли в результате ДТП. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — сказано в сообщении.

В посольстве добавили, что в медицинских учреждениях находятся еще трое граждан Украины. Как рассказал советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц в комментарии "Укринформу", пострадавшие украинцы имеют медицинскую страховку, необходимую для длительного лечения.

Дело ДТП украинского микроавтобуса находится на контроле посольства Украины в Варшаве, ГКУ в Кракове, Департамента консульской службы МИД Украины.

Напомним, автобус с украинцами попал в ДТП в Лодзинском воеводстве Польши на трассе возле города Радомско утром субботы, 24 июля.

По данным польской полиции, 36-летняя женщина на автомобиле Nissan Qashqai выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с автобусом Volkswagen. В салоне последнего ехали девять человек, семеро из которых были гражданами Украины. Все ехали работать в Радомско.

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