В Польше умерла беременная женщина: ей не сделали вынужденный аборт из-за скандального закона

В Польше умерла беременная женщина: ей не сделали вынужденный аборт из-за скандального закона

Адвокат родить убеждена, что врачи просто ждали, пока плод внутри женщины умрет сам, чтобы не нарушать закон, запрещающий аборты.

В польском городе Пщина скончалась беременная женщина. Ее госпитализировали из-за исчезновения околоплодных вод. Адвокат семьи обвинила врачей в умышленном бездействии ради соблюдения запрета абортов.

Об этом сообщила в Facebook адвокатская компания Budzowska.

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30-летняя Изабелла скончалась на 22 неделе беременности. Женщина обратилась в больницу из-за исчезновения околоплодных вод. Врачи это подтвердили, однако вынужденный аборт делать не стали даже несмотря на диагностированные ранее врожденные пороки плода.

Женщина умерла менее чем за сутки. Официальная причина смерти – септический шок. Сообщается, что у Изабеллы остался муж и дочь.

Этот инцидент произошел еще 22 сентября, однако огласку история приобрела только сейчас. АР пишет, что это дело вызвало протесты в Варшаве, Кракове и других местах в понедельник 1 ноября. Люди зажигали свечи в память о матери и ребенке.

Предполагают, что врачи отказались делать вынужденный аборт из-за действующего с января этого года запрета. Однако сами врачи эти предположения исключают и подчеркивают, что "все медицинские решения были приняты с учетом действующих в Польше законодательных положений и стандартов поведения".

"Единственным фактором, который руководил медицинской процедурой, была забота о здоровье и жизни пациентки и ребенка. Врачи и акушерки делали все, что в их силах, они боролись за жизнь пациентки и ее ребенка", — рассказывает врач-акушер в Пщине на юге Польши.

Адвокат убеждена, что врачи фактически просто ждали, пока плод внутри женщины умрет сам, чтобы не нарушать закон и не делать аборт.

"Они (медики — Ред.) воздерживались от опорожнения полости матки до момента смерти плода, что связано с действующими нормами, ограничивающими возможность легального аборта", — заявила адвокат семьи.

Напомним, 23 октября прошлого года Конституционный трибунал Польши признал аборты незаконными даже в том случае, когда есть угроза жизни ребенка. Это объяснили тем, что каждый человек, даже нерожденный, имеет право жить. С тех пор Польшей прокатились многочисленные акции протестов и массовые стычки.

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