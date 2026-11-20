В Люблинском воеводстве звучали сирены, поднимали истребители / © Associated Press

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Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий подтвердил информацию военных о падении объектов (в Белгорайском уезде Люблинского воеводства) во время утренней массированной атаки России на Украину 20 ноября 2026 года.

Об этом сообщает wiadomosci.onet.pl.

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По словам Босацкого, польский МИД получил данные от Оперативного командования видов вооруженных сил о том, что в Белгорайском уезде (близ населенных пунктов Хмелек/Липовец) мог упасть один из российских объектов, задействованных во время массированного обстрела Украины.

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Что предшествовало

Утром Россия массированно ударила по западным областям Украины.

Польские военные писали о возможном нарушении воздушного пространства неизвестным объектом. Мониторы писали о залете крылатой ракеты РФ на территорию страны, в Люблине объявляли тревогу.

Местные жители слышали взрыв, а камеры наблюдения вблизи Хмелека зафиксировали вспышку около 6:30–6:35 утра.

В то же время спикер DORSZ подполковник Яцек Горышевский сообщил RMF FM, что расследуются два инцидента. В частности, один из этих объектов упал на землю вблизи Рудника над Сяном в Нисском уезде Подкарпатского воеводства. Туда направили пожарных.

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Глава управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона «Єдині новини» сообщил, что враг выпустил ракеты Х-101 и «Калибры», преимущественно летевшие на запад Украины.

«Довольно высокий процент перехвата. Одна из ракет, вероятно, пересекла государственную границу с Польшей, информация проверяется», — заявил Игнат.

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