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В Польше упростили процедуру трудоустройство украинцев: какие изменения ожидают работников

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В Польше упростили процедуру трудоустройство украинцев: какие изменения ожидают работников

pixabay.com

Новые правила трудоустройства начнут действовать примерно во второй половине января.

Президент Польши Анджей Дуда подписал ряд указов, которыми предусматривается упрощение трудоустройства иностранных граждан, в частности украинцев.

Соответствующие указы на сайте Администрации главы Польши появились 4 января.

Согласно документам, граждан Украины и еще пяти стран ожидает ряд изменений в процедуре трудоустройства. В частности, предполагается:

  • Украинцы смогут работать в Польше не 6 месяцев, а два года без разрешения на работу, получив декларацию о поручении работы.
  • От украинцев, который будет подавать заявление на карту пребывания, больше не потребуют наличие задокументированного места жительства в Польше и постоянного источника дохода. Вместо этого будет проверяться только, есть ли у иностранца гарантированная работа с зарплатой не ниже минимальной.
  • Подтвердить свое социальное обеспечение работник из Украины сможет, предоставив только договор трудоустройства с указанной зарплатой.
  • К обстоятельствам, не требующим от граждан Украины выдачи нового вида на жительство и работу, внесено смену должности при увеличении зарплаты.

Новые правила трудоустройства начнут действовать примерно во второй половине января.

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