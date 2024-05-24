В Польше усилят охрану хаба переправки оружия в Украину

Речь идет об усилении безопасности в аэропорту Жешув-Ясенко.

Польша решила усилить охрану основного транзитного узла, на котором занимаются переправкой западной военной помощи в Украину.

Также читайте В Польше разоблачили большую группу российских шпионов - Туск

Это связано с усилением российских диверсий, сообщает Bloomberg.

Глава МВД Польши Томаш Семоняк подтвердил, что принимаются меры по усилению безопасности аэропорта Жешув-Ясенко, через который проходит 90% западной помощи.

"Мы столкнулись с иностранным государством, ведущим враждебные и, выражаясь военным языком, кинетические действия на территории Польши. Ничего подобного раньше не было", — сказал глава польского ведомства.

Семоняк заявил, что недавние диверсионные акты, о которых говорил премьер Туск, были заказаны российскими спецслужбами. Российские спецслужбы готовы совершать такие действия за деньги.

Он отметил, что Кремль пытается вербовать так называемых "одноразовых агентов", в том числе футбольных хулиганов, или преступников, готовых совершать диверсии за деньги.

Чиновник подчеркнул, что ситуация очень серьезная, поскольку спецслужбы РФ действуют целенаправленно на чужой территории.

"Мы уже не говорим об агентах влияния или какой-либо онлайн-активности. Это люди, которые готовы прийти и что-то поджечь", — отметил Семоняк.

Напомним, ранее сообщалось, что Румыния заявила, что нашла среди беженцев из Украины российских шпионов.

Кроме того, мы ранее информировали, что правительство Британии обеспокоено из-за преступной деятельности российских шпионов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.