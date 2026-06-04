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В Польше ужесточили ПДД: что следует знать украинцам
За превышение скорости более чем на 50 км/ч водителям автоматически будут начислять максимальные 15 баллов.
С 3 июня в Польше действуют более строгие правила дорожного движения. Главное изменение: штрафные баллы за серьезные нарушения больше нельзя «списать» платными курсами. Кроме того, введены обязательные требования для велосипедистов и пользователей электросамокатов.
Об этом сообщает vitrina.pl.
Ужесточение ПДД в Польше — что известно
Усиление системы штрафных баллов
За ряд серьезных нарушений больше нельзя будет воспользоваться платными курсами для аннулирования штрафных баллов. Отныне они будут исчезать только автоматически — через год.
В перечень таких нарушений входят:
любое превышение скорости;
проезд на красный сигнал светофора;
использование телефона в руке во время управления;
нарушение правил на пешеходных переходах;
опасный обгон;
управление транспортом в состоянии опьянения;
игнорирование требования полиции об остановке;
создание препятствий для проезда спецтранспорта;
опасное поведение на железнодорожных переездах и другие грубые нарушения.
15 штрафных баллов за превышение скорости более 50 км/ч
Если раньше количество баллов увеличивалось постепенно в зависимости от степени превышения скорости, то теперь будет действовать новое правило: за превышение более чем на 50 км/ч автоматически будут начислять максимальные 15 баллов.
Обязательный шлем для детей до 16 лет
Норма будет распространяться на пользователей:
велосипедов;
электросамокатов;
других средств персональной мобильности.
Шлем должен быть сертифицирован по стандарту CE и соответствовать требованиям EN 1078 (или PN-EN 1078).
Штраф за передвижение ребенка без шлема — 100 злотых. Ответственность в таком случае будет возлагаться на родителей или законных опекунов.
Ответственность за нелегальные гонки и дрифт
Вводится официальное определение понятия нелегальных уличных гонок. Для участников и организаторов таких заездов предусматривают более строгие санкции. Также отдельно усиливается ответственность за опасное управление автомобилем и умышленный дрифт.
Напомним, Польша депортировала 25-летнего украинца из-за нарушения ПДД, которые привели к судебному приговору. Мужчину немедленно сопроводили до границы и передали украинской стороне, запретив ему въезд в Польшу и Шенгенскую зону на пять лет.