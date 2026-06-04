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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Польше ужесточили ПДД: что следует знать украинцам

За превышение скорости более чем на 50 км/ч водителям автоматически будут начислять максимальные 15 баллов.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Водитель автомобиля

Водитель автомобиля / © Pexels

С 3 июня в Польше действуют более строгие правила дорожного движения. Главное изменение: штрафные баллы за серьезные нарушения больше нельзя «списать» платными курсами. Кроме того, введены обязательные требования для велосипедистов и пользователей электросамокатов.

Об этом сообщает vitrina.pl.

Ужесточение ПДД в Польше — что известно

Усиление системы штрафных баллов

За ряд серьезных нарушений больше нельзя будет воспользоваться платными курсами для аннулирования штрафных баллов. Отныне они будут исчезать только автоматически — через год.

В перечень таких нарушений входят:

  • любое превышение скорости;

  • проезд на красный сигнал светофора;

  • использование телефона в руке во время управления;

  • нарушение правил на пешеходных переходах;

  • опасный обгон;

  • управление транспортом в состоянии опьянения;

  • игнорирование требования полиции об остановке;

  • создание препятствий для проезда спецтранспорта;

  • опасное поведение на железнодорожных переездах и другие грубые нарушения.

15 штрафных баллов за превышение скорости более 50 км/ч

Если раньше количество баллов увеличивалось постепенно в зависимости от степени превышения скорости, то теперь будет действовать новое правило: за превышение более чем на 50 км/ч автоматически будут начислять максимальные 15 баллов.

Обязательный шлем для детей до 16 лет

Норма будет распространяться на пользователей:

  • велосипедов;

  • электросамокатов;

  • других средств персональной мобильности.

Шлем должен быть сертифицирован по стандарту CE и соответствовать требованиям EN 1078 (или PN-EN 1078).

Штраф за передвижение ребенка без шлема — 100 злотых. Ответственность в таком случае будет возлагаться на родителей или законных опекунов.

Ответственность за нелегальные гонки и дрифт

Вводится официальное определение понятия нелегальных уличных гонок. Для участников и организаторов таких заездов предусматривают более строгие санкции. Также отдельно усиливается ответственность за опасное управление автомобилем и умышленный дрифт.

Напомним, Польша депортировала 25-летнего украинца из-за нарушения ПДД, которые привели к судебному приговору. Мужчину немедленно сопроводили до границы и передали украинской стороне, запретив ему въезд в Польшу и Шенгенскую зону на пять лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
369
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