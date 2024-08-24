В Польше в аэропорту украинца не пустили на самолет и задержали: что произошло

Украинца также были оштрафованы на 1000 злотых.
В Польше 44-летний турист из Украины устроил скандал в аэропорту. Поэтому правоохранители вынуждены были применить газовый баллончик и задержать нарушителя.
Об этом пишет польское издание wprost.pl.
Инцидент произошел в аэропорту имени Леха Валенсы в Гданьске. Как выяснилось, при бронировании билетов произошла ошибка, из-за чего турист из Украины должен был заплатить дополнительный сбор. Когда украинец услышал от работника аэропорта, что ему придется оплатить еще одну стоимость поездки, он разозлился.
Мужчина был настолько агрессивен, что в ситуацию вмешались сотрудники пограничного отряда специального назначения. После того как дальнейшие просьбы успокоить его не принесли результата, правоохранители решили вывести пассажира силой.
"Пассажир оказался сильнее. Полицейские применили газовый баллончик и надели на него наручники. Как выяснилось, потенциальный путешественник находился в состоянии алкогольного опьянения", — объяснил Тадеуш Грухалла, пресс-офицер Морского регионального отдела Пограничной службы в Гданьске.
Согласно информации, предоставленной службой, после отрезвления в Социальном пункте неотложной помощи для лиц в состоянии алкогольного опьянения в Гданьске пограничники оштрафовали 44-летнего гражданина Украины на 1 000 злотых.
Напомним, в Польше прокомментировали события в Курской области.
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