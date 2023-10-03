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В Польше в аэропорту украинца не пустили в самолет и оштрафовали: что он натворил

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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В Польше в аэропорту украинца не пустили в самолет и оштрафовали: что он натворил

Аэропорт / Фото: pixabay.com

Украинец извинился перед польской полицией за свое поведение.

В Польше в аэропорту Вроцлава задержан агрессивный украинец, который планировал лететь в Турцию. Мужчину не впустили на рейс и оштрафовали.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Как отмечается, гражданин Украины хотел улететь в Турцию, но во время прохождения контроля не подчинился указаниям офицеров. Поскольку украинец был в состоянии алкогольного опьянения, полиция доставила его во Вроцлавский центр помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданин Украины из-за своего поведения так и не сумел вылететь в Турцию и должен заплатить 400 злотых штрафа.

Он оказался в вытрезвителе и в отделении полиции, признал, что реагировал слишком агрессивно и понял свою ошибку.

Напомним, в Польше турист скрылся в поезде в странном месте.

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Дата публикации
Просмотры
1763
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