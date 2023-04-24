В Польше в авто заживо сгорело два человека: подробности трагедии

Полиция расследует причины трагедии.
В Польше в Янове (Мазовецкое воеводство) автомобиль врезался в дерево и загорелся. Водитель и пассажир заживо сгорели.
Об этом пишет polsatnews.pl.
23 апреля, после 23:00, Государственная пожарная служба в Сохачеве получила уведомление о ДТП. Инцидент произошел на седьмом километре воеводской дороги 705 в Янове.
Установлено, что автомобиль Volkswagen Passat врезался в дерево и загорелся. В салоне заживо сгорело два человека, их не удалось спасти.
В настоящее время идет проверка по точным обстоятельствам и причинам инцидента.
Напомним, в Польше, в Костшине над Одрой, в ночь на 23 апреля нетрезвый украинец выехал на тротуар и сбил двух женщин, которые там прогуливались. После этого он пытался скрыться с места ДТП.
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