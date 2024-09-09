У женщины произошло внутреннее кровотечение из-за разрыва матки. Ребенок в утробе был мертвым.

В Польше в больнице скончалась 25-летняя беременная украинка. Без матери осталось трое детей.

Об этом пишет польское издание Wiadomosci.

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Трагедия произошла еще в середине августа, но о ней стало известно только сейчас. Женщину привезли в бессознательном состоянии с кровотечением из Нового Тарга в больницу Кракова. Ее отправили в реанимацию и там украинка скончалась. У нее в утробе был мертвый плод. Также украинка была инфицирована сепсисом.

Отмечается, что у украинки осталось трое детей.

Оказалось, что 25-летняя девушка попала в больницу в Новый Тарг несколькими месяцами раньше, когда она была в начале беременности, которая, как неофициально узнали журналисты, была тяжелой. Однако на стационарном лечении она не пребывала.

Журналисты отмечают, что вину персонала больницы установить сложно. Руководство обоих заведений, куда попала беременная женщина, пока не комментирует случай.

Это не первый подобный случай

В мае 2023 года в больнице в Новом Тарге умерла 33-летняя женщина, которая была на пятом месяце беременности. Причиной смерти стал септический шок. По словам адвоката и семьи женщины, врачи не решились на прерывание беременности, хотя жизнь пациентки была под угрозой.

Ранее сообщалось, что в Польше жестоко убили 38-летнюю украинку – без матери осталось трое детей.

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