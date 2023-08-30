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В Польше в ДТП погибли 3 украинца, в том числе 16-летний юноша: еще двоих госпитализировали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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В Польше в ДТП погибли 3 украинца, в том числе 16-летний юноша: еще двоих госпитализировали

Место ДТП/Фото KPP Rawa Mazowiecka

В легковом автомобиле BMW ехали пять мужчин, все – граждане Украины. Трое из них, к сожалению, погибли.

В Польше три гражданина Украины, в том числе 16-летний юноша, погибли в ДТП. Еще двоих украинцев госпитализировали.

Об этом сообщает польское издание Radiozet.

Инцидент произошел на провинциальной дороге в селе Воля-Хойната возле Равы Мазовецкой в Лодзинском воеводстве. В легковом автомобиле BMW ехали пять мужчин, все – граждане Украины. Водитель автомобиля столкнулся с грузовым фургоном.

16-летний пассажир BMW погиб на месте. 42-летний водитель и 19-летний пассажир, несмотря на оказанную неотложную медицинскую помощь, скончались в больнице. Еще двоих пассажиров – 38 и 15 лет – доставили в больницу.

В грузовике находились два человека, которые не получили телесных повреждений. Водитель грузовика был трезв.

Ранее сообщалось, что в Польше из окна многоэтажки выпал четырехлетний мальчик из Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1008
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