В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами: есть пострадавшие (фото)

В Польше в Мысловице на трассе А4 столкнулись два микроавтобуса. Один из них перевозил украинцев.

Об этом пишет myslowice.naszemiasto.pl.

ДТП произошло в ночь на 11 апреля. Там посреди трассы столкнулись микроавтобусы, один из которых перевозил украинцев. Двоих мужчин из Украины госпитализировали с разными травмами.

По данным полиции, причиной аварии стал туман и неспособность подобрать скорость в соответствии с дорожными условиями. Один автомобиль въехал в заднюю часть другого. Также полиция добавила, что по этому участку дороги было сложно двигаться из-за ремонта трассы.

Причины аварии расследуют польские правоохранители.

Напомним, в Польше в декабре 2022 года произошла трагедия: 36-летняя мать бросилась спасать своего 10-летнего сына, тонущего в реке. Ребенок умер в больнице, а тело женщины обнаружили только в апреле 2023 года.

Читайте также: