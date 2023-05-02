В Польше в ДТП разбилась семья из Украины: молодая женщина умерла, ее ребенок в больнице

В Польше близ Катовице 27-летний украинец совершил смертельное ДТП, в котором погибла его 29-летняя жена и травмировался 5-летний ребенок.

Об этом пишет dziennikzachodni.pl.

ДТП произошло 1 мая в 18:00 на дороге, соединяющей Мысловице и Катовице. Легковой автомобиль, в котором ехали граждане Украины (женщина, мужчина и ребенок), съехал с дороги и врезался в дерево. 27-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Медики пытались спасти украинку, однако она скончалась. 5-летнего ребенка и 27-летнего мужчину госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Впоследствии 27-летний украинец был задержан. Его обвиняют в смертельном ДТП.

Напомним, в Польше по дороге в Варшаву загадочно исчезла 24-летняя гражданка Украины Мария Червоняк.

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