В Польше в хостеле нашли мертвой украинку: в МИД отреагировали на трагедию

В Польше в хостеле нашли мертвой украинку: в МИД отреагировали на трагедию

Украинская сторона сотрудничает с польскими следственными органами для установления причины смерти 51-летней украинки.

В Польше в одном из хостелов в Стараховице обнаружили тело 51-летней гражданки Украины. В МИД, комментируя трагедию, сообщили, что женщина находилась на территории соседней страны на законных основаниях.

Об этом сообщили в пресс-служба МИД Украины в комментарии УНИАН.

"Полиция города Стараховице в Свентокшиском воеводстве в Польше сообщила об обнаружении 11 октября в одном из хостелов города умершей гражданку Украины", — говорят в МИД.

В связи с этим, генеральное консульство Украины в Кракове уже вышло на связь с польскими следственными органами для установления причины и обстоятельств смерти.

В МИД говорят, что консулы сейчас разыскивают родственников умершего. Родные могут обратиться за консульской помощью в Генеральное консульство Украины по телефону "горячей линии": +48 669 352 962 или по электронной почте gc_plk@mfa.gov.ua.

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