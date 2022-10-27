В Польше в консульствах перестали продолжать действие загранпаспортов: что нужно знать

Продлить срок действия загранпаспорта и внести информацию о ребенке можно в других учреждениях.

Дипучреждения Украины в Польше больше не будут продолжать действие загранпаспортов и не будут вносить данные детей.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше.

"Кабинет Министров Украины принял постановление от 18.10.2022 года №1185 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. №170", которым введены изменения во временный порядок внесения информации в паспорт гражданина Украины для выезда за границу", – говорится в сообщении.

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В связи c этим продление срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу не будет. Также не будут вносить информацию о детях в загранпаспорт родителей.

Продлить срок действия загранпаспорта и внести информацию о ребенке можно в территориальных органах/территориальных подразделениях Государственной миграционной службы в следующих случаях:

в случае необходимости срочного выезда за границу,

в случае необходимости в лечении уезжающего,

в случае отъезда лица, сопровождающего тяжелобольного,

в случае выезда в связи со смертью родственника, проживавшего за границей.

Напомним, в Польше ZUS проверяет украинских беженцев, которые выезжают из Польши более месяца, и отменяют таким лицам выплаты по программам "500+" или "Семейный капитал опекунский". Так, после мониторинга более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат вследствие длительного выезда из Польши.

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