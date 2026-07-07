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В Польше в коробке нашли мертвого младенца: ребенка цинично убили
В Польше полиция обнаружила мертвого младенца. Экспертиза установила, что ребенка убили.
В Польше ведут расследование загадочной смерти младенца. Матерью ребенка является 15-летняя девушка, отца пока разыскивают. Также правоохранительные органы выясняют, кто причастен к убийству малыша.
Об этом пишет польское издание fakt.pl.
Трагедия произошла в июне 2026 года в селе Сулистрова (Подкарпатское воеводство). 15-летняя девушка попала в больницу после родов. Младенца же нашли мёртвым в ее доме.
Следователи подозревают, что новорожденного убили, и говорят об этом прямо.
«К смерти ребенка причастны третьи лица. Проводятся интенсивные следственные действия, а расследование ведется по факту убийства», — сообщает Йоанна Слюсарская-Стопа, окружной прокурор в Кросне.
Известно, что полиция провела обыск в доме роженицы. Мертвого младенца спрятали в коробке и оставили на чердаке. Сначала задержали троих ближайших родственников девушки — ее родителей и сестру, но позже их отпустили.
Сейчас польская полиция разыскивает всех причастных к трагедии, в том числе и отца младенца.
Напомним, что в Польше мужчину подозревают в убийстве своей семьи, среди жертв — 8-дневный младенец.