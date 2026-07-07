В Польше в коробке нашли мертвого младенца: ребенка цинично убили

В Польше расследуют убийство младенца / © Unsplash

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В Польше ведут расследование загадочной смерти младенца. Матерью ребенка является 15-летняя девушка, отца пока разыскивают. Также правоохранительные органы выясняют, кто причастен к убийству малыша.

Об этом пишет польское издание fakt.pl.

Трагедия произошла в июне 2026 года в селе Сулистрова (Подкарпатское воеводство). 15-летняя девушка попала в больницу после родов. Младенца же нашли мёртвым в ее доме.

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Следователи подозревают, что новорожденного убили, и говорят об этом прямо.

«К смерти ребенка причастны третьи лица. Проводятся интенсивные следственные действия, а расследование ведется по факту убийства», — сообщает Йоанна Слюсарская-Стопа, окружной прокурор в Кросне.

Известно, что полиция провела обыск в доме роженицы. Мертвого младенца спрятали в коробке и оставили на чердаке. Сначала задержали троих ближайших родственников девушки — ее родителей и сестру, но позже их отпустили.

Сейчас польская полиция разыскивает всех причастных к трагедии, в том числе и отца младенца.

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Напомним, что в Польше мужчину подозревают в убийстве своей семьи, среди жертв — 8-дневный младенец.

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