В Польше в кустах нашли мертвую украинку: она вышла из больницы и исчезла

Причины смерти женщины пока не известны.
В Польше в Люблине нашли мертвой 50-летнюю украинку, которая накануне вышла из больницы и загадочно исчезла. Женщину искали неделю.
Об этом пишет польское издание onet.pl
Камиль Голленбевский из Люблинской комендатуры полиции сообщил, что труп женщины обнаружил в кустах на улице Лещинского в субботу около 16:00 прохожий.
"На место происшествия выехал судебно-медицинский эксперт. Он не обнаружил на теле погибшей телесные повреждения, которые указывали бы на причастность третьих лиц, сообщил офицер полиции. Тело женщины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — сказал Камиль Голленбевский.
Поиски женщины продолжались с 30 октября. Украинка ушла из больницы и не выходила на связь с родными.
Напомним, в Польше кафе запретило вход части посетителей из-за кошек из Украины.
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