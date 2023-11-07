В Польше в кустах нашли мертвую украинку: она вышла из больницы и исчезла

Причины смерти женщины пока не известны.

В Польше в Люблине нашли мертвой 50-летнюю украинку, которая накануне вышла из больницы и загадочно исчезла. Женщину искали неделю.

Об этом пишет польское издание onet.pl

Камиль Голленбевский из Люблинской комендатуры полиции сообщил, что труп женщины обнаружил в кустах на улице Лещинского в субботу около 16:00 прохожий.

"На место происшествия выехал судебно-медицинский эксперт. Он не обнаружил на теле погибшей телесные повреждения, которые указывали бы на причастность третьих лиц, сообщил офицер полиции. Тело женщины будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — сказал Камиль Голленбевский.

Поиски женщины продолжались с 30 октября. Украинка ушла из больницы и не выходила на связь с родными.

Напомним, в Польше кафе запретило вход части посетителей из-за кошек из Украины.

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