В Польше в лесу нашли мертвым 20-летнего мигранта из Сирии: беженцы снова штурмовали границу

В Польше в лесу нашли мертвым 20-летнего мигранта из Сирии: беженцы снова штурмовали границу

В ночь на 13 ноября мигранты штурмовали польскую границу.

В Польше возле села Вилька Тереховская в лесу нашли мертвым 20-летнего мигранта из Сирии. Причины смерти мужчины установит экспертиза.

Об этом сообщает полиция Подляшья.

"Вчера в лесу недалеко от границы в Вильке Тереховской был обнаружен труп 20-летнего сирийца. Расследования, проведенные на месте, где было найдено тело, не позволили однозначно установить причину смерти, — сообщили в полиции Подляшья.

Wczoraj w lasach, недалеко granicy, под Wólką Terechowską, odnalezione zostały zwłoki młodego mezczyzny narodowości syryjskiej. Przeprowadzone в mejejcu odnalezienia ciała czynności, nie pozwoliły для jednoznačnого ustanie przyczyny śmierci. pic.twitter.com/RhlADj0IdD — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 13, 2021

В полиции добавили, что тело обнаружил при осмотре сотрудник лесного хозяйства. Во время осмотра тела правоохранители обнаружили паспорт покойного.

Польское издание wiadomosci.onet.pl сообщает, что это уже не первая смерть среди мигрантов на польской границе. Ранее там обнаружили тело 16-летнего гражданина Ирака.

Также в Польше сообщают, что в ночь на 13 ноября мигранты с белорусской стороны пытались прорваться через границу. Их было ориентировочно 100 человек. Однако увидев полицейских, солдат и работников пограничной службы, мигранты скрылись в лесу.

Напомним, в Луцке состоится большое совещание, на котором будут решать вопросы миграционного кризиса, созданного на польско-белорусской границе. Встреча намечена на воскресенье, 14 ноября.

Читайте также:

Новости Украины: силовики определили десять участков границы с Беларусью, где мигранты могли бы прорвать нашу границу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку