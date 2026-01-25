В Польше в марте заканчивается действие временной защиты беженцев: как легализоваться украинцам

Украинцы / © ТСН.ua

Польша готовит изменения в правила трудоустройства украинцев после завершения действия временной защиты в марте 2026 года, что может усложнить доступ к рынку труда для части мигрантов и создать дополнительную нагрузку на работодателей.

Об этом сообщила вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в интервью РБК-Украина.

По ее словам, сейчас в Польше рассматривается законопроект, который фактически продолжает льготные условия трудоустройства для украинцев со статусом PESEL UKR. Они, как и раньше, будут иметь право на легальную работу без необходимости получения отдельного разрешения на трудоустройство.

В то же время документ предусматривает усложнение условий для украинцев, которые находятся в Польше с другим правовым статусом. Речь идет о лицах, имеющих временные или долгосрочные виды на жительство, в частности карты временного побыту, отдельные разрешения на работу, а также студенческий или бизнес-статус.

Кириченко отметила, что такие изменения могут оказать негативное влияние на польский рынок труда, поскольку создают дополнительную бюрократическую нагрузку для компаний. По ее словам, польские организации работодателей уже реагируют на эти инициативы критически, ведь усиление административных требований может сдерживать процесс найма и привести к дефициту рабочей силы в отдельных секторах экономики.

Она также подчеркнула, что после завершения действия временной защиты, введенной на основе директивы Европейского Союза, страны-члены ЕС обязаны обеспечить правовые механизмы для перехода украинских беженцев на другие основания легального пребывания. Среди таких оснований она назвала гуманитарные причины, трудоустройство, обучение или воссоединение семьи.

По словам Кириченко, формат реализации этого перехода в Польше будет зависеть от комплекса факторов, в частности от законодательных решений, внутриполитической ситуации и позиции правительства относительно дальнейшей миграционной политики. На этом этапе, отметила она, сложно прогнозировать, какой именно будет ситуация через год.

В то же время вице-президент Gremi Personal выразила убеждение, что процесс будет упорядоченным и будет происходить в рамках правового поля Европейского Союза. По ее словам, Польша как государство-член ЕС обязана согласовывать свои национальные решения с общеевропейскими рамками.

Комментируя возможные варианты легализации пребывания украинцев в Польше, Кириченко отметила, что ее компания не занимается вопросами легализации, а потому не может предоставлять универсальные рекомендации. Она подчеркнула, что условия пребывания в стране у каждого мигранта индивидуальны.

По ее словам, украинцам стоит исходить из собственных обстоятельств, в частности из того, работают ли они по трудовому договору, ведут предпринимательскую деятельность или учатся, и уже на этой основе подаваться на получение карты побыту. В то же время для пенсионеров, отметила Кириченко, целесообразно пока оставаться со статусом PESEL UKR.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство Польши разработало законопроект, который предусматривает постепенную отмену ключевых положений специального закона о поддержке граждан Украины.