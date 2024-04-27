В Польше в небо поднимали истребители из-за ракетной атаки на Украину

Истребители действовали в небе в юго-восточной части страны.

Из-за ракетной атаки российских захватчиков, которую они совершили вечером, 27 апреля, в Польше подняли в воздух истребители.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

В ведомстве заявили, что истребители действовали в небе в юго-восточной части страны, из-за чего в этих районах мог быть повышен уровень шума.

"Сегодня вечером наблюдается активность Российской Федерации в связи с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины". — говорится в объявлении ОК ВС Польшу поздно вечером 26 апреля.

Также военные заявили, что "все необходимые процедуры по обеспечению безопасности нашего воздушного пространства начаты, продолжается мониторинг".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что инциденты с ракетами агрессорки России, пересекающие воздушное пространство стран-членов НАТО, грозят разжечь более широкую войну.

Кроме того, мы ранее информировали, что 24 марта этого года, во время атаки , российская ракета залетела на территорию Польши.

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