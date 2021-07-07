В Польше в озеро упал вертолет с украинцами на борту: СМИ показали видео

В Польше в озеро упал вертолет с украинцами на борту: СМИ показали видео

Полиция пока не опросила украинский, поскольку они находятся в больнице.

В озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве в Польше 6 июля упал вертолет с тремя украинцами на борту. Польские правоохранители расследуют причины инцидента.

Об этом сообщает издание RMF24

Вертолет уже подняли из озера, однако пока неизвестно, почему он упал. Польская полиция также не опросила украинцев, поскольку они находятся в больнице.

В Польше уверяют, что угрозы жизни пострадавших нет. Также СМИ опубликовали видео, как вертолет упал в озеро.

Напомним, в Польше утром 6 июля вертолет с гражданами Украины на борту упал в воду. Известно, что вертолет упал почти сразу после взлета из-за того, что у него начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока окончательно не упал в озеро Талты. Судно полностью затонуло.

Как выяснилось, пострадавшими оказались украинцы, проживающие в Польше. Значительных травм получила женщина. Ее с повреждением позвоночника перевезли в больницу в Гижицке. Ее 17-летнюю дочь, у которой аналогичная травма, вертолетом польской медицинской авиационной спасательной службы госпитализировали в Ольштын. Пилота госпитализировали в больницу в Гижицкий для наблюдения.

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