В Польше в постели нашли мертвым 29-летнего мужчину: рядом спал священник в костюме кролика

В Польше разразился скандал из-за смерти 29-летнего мужчины в доме священника.

Об этом пишет польское издание wprost.pl

Польское издание пишет, что в субботу, 7 сентября, в викариатском доме в мазовецком городке Дробин в постели викария нашли тело 29-летнего мужчины. Причиной смерти мужчины стала сердечно-легочная недостаточность. Покойный мог находиться под действием неизвестных веществ. Это еще установит токсикологическая экспертиза.

После скандала священника отлучили от прихода, однако жители польского городка возмущены тем, что произошло. Они уверяют, что на момент трагедии в доме священника могла быть секс-вечеринка. По неофициальной информации, покойный был прикован наручниками к постели викария. Говорят, что пьяный Гжегож С., переодетый в кролика, спал в кресле рядом с ним. Эта информация официально не подтверждена следствием, но о сложившейся ситуации охотно рассказывают жители Дробина.

Люди отмечают, что о бесчинствах священников на викариате было известно давно.

"Они собирались там, устраивали вечеринки, распивали алкоголь. Но большинство в это не верило. Ведь священник должен быть примером для подражания", — говорит один из местных.

Люди старшего возраста не верят в то, что отец Гжегож мог так поступить.

Пресс-секретарь епархиальной курии в Плоцке Эльжбета Гжибовская сообщила, что церковь проводит свое расследование и священника уже отстранили от работы. Она добавила, что епископ не получил никакой информации о сексуальной или непристойной почве трагедии или о каких-либо позорных случаях из прошлого.

Напомним, это уже не первый подобный случай в Польше. В сентябре 2023 года произошел громкий секс-скандал из-за священников и мужчины-проститутки, которого те пригласили на свою "гулянку". Когда секс-работник потерял сознание, духовенство не пропускало к нему медиков, из-за чего вмешалась полиция.

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