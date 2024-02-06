В Польше в течение полутора часов нашли мертвыми двух священников: известная причина трагедий

В Польше погибли два священника из Сосновецкой епархии. По данным следствия, в марте 2023 года один из священников убил диакона, а затем покончил с собой, бросившись под поезд. Спустя почти год стали известны причины этой трагедии.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

В марте 2023 года возле Католического дома напротив Сосновецкого собора было обнаружено тело молодого человека. Жертвой преступления стал 26-летний диакон. Раны, обнаруженные на теле мужчины, указывают на то, что произошло убийство.

Вскоре под поездом погиб еще и местный священник.

Оказывается, священник планировал преступление, о чем свидетельствует содержание его завещания. Предпосылкой преступления должна стать психическая болезнь пожилого священнослужителя. Епископ Сосновецкий знал об этом, но ничего не мог сделать, поскольку о. Роберт Ш. имел действительную справку о состоянии здоровья.

Трагические события произошли одно за другим с интервалом около 1,5 часов. Диакон, родом из Вольброма, и священник из Явожно служили в кафедральной базилике Сосновца с сентября 2022 года. Старший священнослужитель жил в приходском доме рядом с собором, диакон – в Католическом доме через дорогу. Эти двое мужчин могли конфликтовать между собой, спор, вероятно, касался их личной жизни. Между священнослужителями также могло существовать соперничество и зависть из-за занимаемых ими должностей.

Напомним, в Польше призывают НАТО сбивать ракеты и дроны над территорией Украины.

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