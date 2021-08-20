В Польше в трамвае избили украинца и заставляют заплатить штраф из-за задержку транспорта

Адвокат потерпевшего рассказал, что транспортная компания относится к иностранцам, как к второсортным пассажирам.

В Польше в Кракове неизвестный мужчина напал на украинца в трамвае. Он избил его и убежал, а транспортная компания требует от потерпевшего оплатить штраф из-за остановки трамвая.

Об этом сообщает UAinKrakow.pl.

Пострадавший рассказал, что инцидент произошел в январе этого года. Он поздно вечером ехал трамваем в центр города. В салоне было мало людей, однако среди пассажиров был неадекват, на которого украинец не обращал внимание. Когда же в салоне осталось двое мужчин, то агрессивный пассажир напал на украинца.

"Мужчина был довольно крепкий — он держал меня, а я не мог вырваться. Так продолжалось до момента, когда трамвай прибыл на конечную остановку, только тогда водитель заметил схватку. Я крикнул ему, чтобы он вызвал полицию. После этого нападавший выбежал из трамвая", — рассказал пострадавший.

Пострадавший рассказал, что на следующий день он пошел в больницу, чтобы снять побои, и написал заявление в полицию. Однако через несколько недель польские правоохранители закрыли дело, поскольку не смогли найти нападающего.

"Через некоторое время мне пришло письмо, в котором отмечалось, что Управление общественного транспорта Кракова требует от меня оплатить штраф за задержку движения трамвая. Размер штрафа составлял 520 злотых", — говорит украинец.

Мужчина обратился к адвокату, они объяснили транспортной компании ситуацию, однако те отказались отменять штраф и заявили, что дело передадут в суд.

Адвокат потерпевшего Адам Буландра рассказал, что транспортная компания должна гарантировать пассажиру безопасность. В этом же случае они ничего не сделали, чтобы помочь полиции установить обстоятельства нападения на украинца, а водитель даже не вызвал полицию после того, как избили мужчину. Он отметил, что штраф следует обжаловать в суде.

"Принимая во внимание предыдущую деятельность перевозчика, боюсь, что он относится к иностранцам, как ко второсортным пассажиром, по сколько они менее осведомлены, поэтому от них можно требовать деньги. Считаю, что это должно измениться", — отметил юрист.

Напомним, в Польше полиция ремнем связала пьяного украинца. Он начал синеть и умер.

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